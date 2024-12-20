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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 kişi yakalandı

10:2020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
IHA
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 16 kişi yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

#DEAŞ
#terör
#operasyon

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