Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEAŞ bahanesiyle PKK'ya göz yummayız

DEAŞ bahanesiyle PKK'ya göz yummayız

Canberk Doğan
04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

PKK/YPG’yi korumak için DEAŞ bahanesini sürdüren ABD, Türkiye tarafından yakından izleniyor. Askeri kaynaklar, teröristlere koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik faaliyetlerin takip edildiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı bugün ağırlayacak olan Türkiye, PYD/YPG’nin Suriye’deki rejim değişiminden faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğini vurgulayacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları “Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz” mesajı verdi. Askeri kaynaklar, DEAŞ maskesi altında PYD/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik faaliyetlerin de takip edildiğinin altını çizdi.


YOK EDİCİ TEDBİRLERE DEVAM

Bölgede muhataplara, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğinin defalarca iletildiğini belirten kaynaklar, “Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz” diye konuştu.


TÜRBE İÇİN DURUM İZLENİYOR

Bakanlık kaynakları, Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili olarak da “SMO’nun ilerleyişi ve operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir’’ dedi.


#ABD
#DEAŞ
#PKK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Suresinin Türkçe ve Arapça Okunuşu: Meali-Tefsiri-Fazileti