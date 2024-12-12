Ankara ziyareti öncesi Blinken'dan PKK itirafı: Türkiye için bir tehdit

Blinken, "

Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız