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Ankara ziyareti öncesi Blinken'dan PKK itirafı: Türkiye için bir tehdit

Ankara ziyareti öncesi Blinken'dan PKK itirafı: Türkiye için bir tehdit

19:2712/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
DHA
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, terör örgütü PKK'nın Türkiye için bir tehdit olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyaretine ilişkin konuşan Blinken, terör örgütü PKK'ya ilişkin itiraf niteliğinde açıklamada bulundu. Suriye'de terörle mücadele konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği konulardan biri olduğunu söyleyen Blinken, "PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
, "
PKK, Türkiye için bir tehdit. Aynı zamanda başka çatışmaların alevlenmesinden kaçınmak istiyoruz.
" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu.

Blinken, "
Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız
." ifadelerini kullandı.


#Suriye
#ABD Dışişleri Bakanı
#Antony Blinken
#Terör Örgütü
#PKK

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