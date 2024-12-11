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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Hakan Fidan'la görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor: Hakan Fidan'la görüşecek

10:3111/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
AA
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Bakan Fidan'ın görüşmesinde Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ele alınacak.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Bakan Fidan'ın görüşmesinde Suriye ve Gazze'deki gelişmeler ele alınacak.

Suriye'nin, ABD destekli terör örgütü PKK-YPG’nin işgalinden kurtarılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blınken, Cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. İki bakanın gündeminde Suriye'deki gelişmeler olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.


Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.


Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.


İki bakanın Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.


"ABD yeni Suriye hükümetini tanıyacak"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken,
"Suriye'nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır"
ifadelerini kullanmıştı.

Blinken,
"ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir. Suriye'deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazırız"
değerlendirmesinde bulunmuştu.

#ABD
#Antony Blinken
#Hakan Fidan

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