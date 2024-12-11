Suriye'nin, ABD destekli terör örgütü PKK-YPG’nin işgalinden kurtarılmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blınken, Cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. İki bakanın gündeminde Suriye'deki gelişmeler olacak.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Aralık Cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyarete ilişkin detay henüz paylaşılmadı.
İki bakanın Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele alması bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.