Belçika'da hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto eden sendikaların çağrısıyla yapılan bir günlük grev, kamu hizmetleri, toplu taşıma ve havalimanı seferlerini aksattı.

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Hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlayan bir günlük grev nedeniyle Belçika'da kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, havalimanlarından sefer yapılamadı.

Belçika'daki büyük işçi sendikaları CSC, FGTB ve Synova'nın çağrı yaptığı eyleme katılan çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintileri ve alım güçlerinin azalmasını protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri grev nedeniyle önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Havalimanlarında uçuşlar yapılamadı

Hava sahasından sorumlu Belçika kurumu Skeyes'in çalışanları greve katıldığı için ülke genelinde 07.00 ile 21.00 saatleri arasında uçuş yapılamadı. Hava kontrol hizmeti de bu saatlerde verilmedi.

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Charleroi Havalimanı'nda günün tüm uçuşları, Brüksel Havalimanı'nda ise söz konusu saatlerdeki tüm iniş ve kalkışlar iptal edildi.

Toplu taşıma, okullar ve belediye hizmetleri aksadı

Şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı, Brüksel'in toplu taşıma sistemi STIB çalışanlarının da greve katılması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinin çalışanları da greve katılınca kesintiler ülke geneline yayıldı.

Bazı okullarda ise çok sayıda öğretmenin greve katılması nedeniyle ders yapılamadı.

Grevi belediye çalışanlarının da büyük ölçüde desteklemesi nedeniyle çöp toplama ve kreş hizmetleri ile çeşitli idari işlemler aksadı.

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Brüksel'de protesto yapıldı

Brüksel'de binlerce kişi, grev kapsamında hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde toplanırken sendikalarının kırmızı, yeşil ve mavi renkli montlarını giydi.

Göstericiler, hükümet karşıtı sloganlar atıp afişler taşıyarak birkaç kilometre yürüdü.

Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar, yürüyüş nedeniyle gün boyunca trafiğe kapatıldı.

Bütçe görüşmeleri sürerken grev yapılıyor

Belçika Başbakanı Bart De Wever liderliğindeki koalisyonun bütçe görüşmeleri sürerken grev yapılıyor.

Hükümetin planladığı bütçe açığını azaltmaya yönelik tedbirlerin çalışanların alım gücünü ve sosyal haklarını zayıflattığını işçi sendikaları savunuyor.

Sendikalar, alım gücünün korunmasını ve bütçe açığını kapatmaya yönelik tedbirlerin federal hükümetçe değiştirilmesini istiyor.

Kamu hizmetlerinde bütçe kesintilerinden vazgeçilmesini ve ücret ile sosyal yardımların hayat pahalılığına göre otomatik artırılması uygulamasının korunmasını da sendikalar talep ediyor.

Sermaye gelirlerinden daha fazla vergi alınmasını ve vergi kaçakçılığıyla mücadelenin güçlendirilmesini, sendikaların önerdiği alternatif bütçe planı öngörüyor.

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