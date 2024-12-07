Deyrizor'da PKK işgali

Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor’u terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. İdlib, Halep ve Hama'nın ardından Humus'ta da ilerleyen rejim karşıtı grupların başkent Şam'a baskısı artınca, ülkenin Irak sınırında bulunan rejim ordusu bazı unsurları batıya kaydırmaya başlamıştı. Son olarak Irak sınırındaki Deyrizor’da Fırat’ın ayırdığı hatta PKK işgalindeki bölgeye cepheli güçlerini buradan çeken rejim, Deyrizor il merkezinin kontrolünü PKK’ya devretti. Önce Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanı'nı PKK’ya bıraktı. Terör örgütü, Suriye ile Irak arasında rejim güçlerinin çekildiği Kaim Sınır Kapısı'nı da işgal etti. Söz konusu sınır kapısı İran destekli yabancı grupların Suriye'ye geçişinin yanı sıra sınıra silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılıyordu. Deyrizor’un PKK’ya devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu. PKK’nın yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.