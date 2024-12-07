Deyrizor'da PKK işgali

Şam'da sıkışan Esed rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor'u terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. Tenef bölgesindeki ABD destekli Suriye Özgür Ordusu ise Humus'un doğu kırsalında rejime karşı ilerleme kaydetti.
Suriye rejimi, Irak sınırındaki Deyrizor’u terör örgütü PKK/YPG'ye devretti. İdlib, Halep ve Hama'nın ardından Humus'ta da ilerleyen rejim karşıtı grupların başkent Şam'a baskısı artınca, ülkenin Irak sınırında bulunan rejim ordusu bazı unsurları batıya kaydırmaya başlamıştı. Son olarak Irak sınırındaki Deyrizor’da Fırat’ın ayırdığı hatta PKK işgalindeki bölgeye cepheli güçlerini buradan çeken rejim, Deyrizor il merkezinin kontrolünü PKK’ya devretti. Önce Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ile Hatla köylerinden çekilen rejim ordusu, bu 7 köyü ve Deyrizor Askeri Havaalanı'nı PKK’ya bıraktı. Terör örgütü, Suriye ile Irak arasında rejim güçlerinin çekildiği Kaim Sınır Kapısı'nı da işgal etti. Söz konusu sınır kapısı İran destekli yabancı grupların Suriye'ye geçişinin yanı sıra sınıra silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılıyordu. Deyrizor’un PKK’ya devredilmesiyle bu ikmal hattı da örgütün eline geçmiş oldu. PKK’nın yerleştiği Deyrizor il merkezinden, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ulaşmak için kullandığı karayolu da geçiyor.
GÜÇLERİNİ ŞAM'A KAYDIRIYOR
Rejim Deyrizor’dan çektiği güçleri Şam'a kaydırmaya hazırlanıyor. Deyrizor il merkezinde tek askeri bölgede varlık göstermeyi amaçlayan rejim, İran destekli gruplarla Meyadin ilçesinden çekilip Irak sınırındaki Elbukemal ilçesinde toplanıyor.
PKK SAHASINI GENİŞLETİYOR
Rejimin 27 Kasım’dan sonra sürekli alan kaybederek güçlerini güneybatıya toplamasıyla, ülkenin doğusundan çıktığı alanları PKK/YPG dolduruyor. Rejimin çekilmesiyle eş zamanlı Fırat’ın doğusuna doğru yayılmaya başlayan terör örgütü, uzun bir hatta geniş bir sahayı işgal ediyor. Daha önce Fırat’ın doğusunu büyük ölçüde elinde tutan PKK, ülkenin orta ve güney kesimlerinde nehrin batısına yayılacak şekilde hareket ediyor.