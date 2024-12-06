Rusya'dan vatandaşlarına çağrı: Suriye’yi terk edin

Muhaliflerin Esed rejiminin kalbi Şam'a ilerleyişi sürerken Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkedeki Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulundu.
Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Halep ile Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalif gruplar, Humus ilinde ilerliyor.
Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen muhalifler kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.
"Suriye'yi terk edin"
Öte yandan Suriye'deki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çeken adım geldi.
Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinden bir açıklama yayınlanarak Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulunuldu.