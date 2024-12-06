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Rusya'dan vatandaşlarına çağrı: Suriye’yi terk edin

Rusya'dan vatandaşlarına çağrı: Suriye’yi terk edin

Lokman Özdemir
15:306/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Rusya vatandaşlarına Suriye'yi terk etmelerini söyledi.
Rusya vatandaşlarına Suriye'yi terk etmelerini söyledi.

Muhaliflerin Esed rejiminin kalbi Şam'a ilerleyişi sürerken Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkedeki Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulundu.

Suriye rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan ve Halep ile Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı muhalif gruplar, Humus ilinde ilerliyor.


Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen muhalifler kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı.



"Suriye'yi terk edin"


Öte yandan Suriye'deki gelişmelerle ilgili Rusya'dan dikkat çeken adım geldi.


Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinden bir açıklama yayınlanarak Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulunuldu.


Açıklamada,
"Zorlaşan askeri ve siyasi durum nedeniyle, Suriye’deki (Rus) vatandaşlara ülkeden ayrılma imkanına sahip olduklarını anımsatırız"
i
fadeleri kullanıldı.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise
"Halep'te olanlardan sonra oldukça endişeliyiz Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştüm."
demişti.

Şam

#Rusya
#Suriye
#Şam

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