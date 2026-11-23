İzmir'de kendisini ‘Mehdi’ olarak tanıtan ve ‘şifa’ vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mehdi D. ile babası, annesi ve kız kardeşi gözaltına alındı.
Aynı kişinin kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu da iddia edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Şüphelinin Ceylanpınar'da bulunduğu tespit edildi
Soruşturma kapsamında şüphelinin Mehdi D. olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Adrese bugün düzenlenen operasyonda Mehdi D. ile birlikte, olaya iştirak ettikleri değerlendirilen babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D. gözaltına alındı.
4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan açıklama
Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 22.11.2026 tarihinde basında yer alan haberdeki iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Başsavcılık, habere konu şahsın Mehdi D. olduğunun tespit edildiğini, şüphelinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunduğunun belirlendiğini ve şüpheli Mehdi D.'nin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
Soruşturmanın devamında olaya iştirak ettikleri değerlendirilen şüphelinin babası A.D., annesi M.D. ve kız kardeşi M.D.'nin de yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.
Aramalarda dijital materyallere el konuldu
Açıklamada, "şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda dijital materyallere el konulmuştur" ifadesi yer aldı.
Açıklamada ayrıca, "Toplam 4 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında işlemler sürdürülmekte olup diğer şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir" denildi.
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