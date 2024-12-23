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İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlere para gönderen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon: Suriye'deki DEAŞ'lı teröristlere para gönderen şüpheliler yakalandı

Semih Kara
11:0123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın mali yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yurt dışından İstanbul'a getirdikleri paraları Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'a gönderen 5 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ'lı teröristlere göndermek üzere hazırladığı 55 bin avro ele geçirildi.

İstanbul'da, yurt dışından gelen paraları çatışma bölgelerindeki terör örgütü DEAŞ mensuplarına gönderdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.


İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Paraları Suriye'ye gönderiyorlardı

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,
terör örgütü DEAŞ'a verilmek üzere
yurt dışından Türkiye'ye gönderilen paraları
Suriye'deki teröristlere gönderen 7 şüpheli tespit edildi.
Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

7 adrese eş zamanlı baskın

Operasyonun düğmesine basılmasıyla harekete geçen polis ekipleri,
İstanbul'da 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, D
EAŞ mensubu teröristlere gönderilmek üzere hazırlanan 55 bin avro
ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firarilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.



#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#operasyon
#terör örgütü DEAŞ

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