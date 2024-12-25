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22 ilde DEAŞ'a Gürz operasyonları: 43 tutuklama

22 ilde DEAŞ'a Gürz operasyonları: 43 tutuklama

08:3325/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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22 ilde düzenlenenen DEAŞ operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı.
22 ilde düzenlenenen DEAŞ operasyonlarında 182 şüpheli yakalandı.

Son 3 hafta içinde 22 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen "Gürz-31-32-33" operasyonları sonucu 182 şüpheli yakalandı, 43'ü ise tutuklandı.

Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 22 ilde son 3 hafta içinde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçları işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda 182 şüpheli yakalanırken 43'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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