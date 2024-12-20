ABD Suriye'yi bombaladı: Terör örgütü DEAŞ lideri öldürüldü

Paylaşımda, CENTCOM güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

Paylaşımda, CENTCOM güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ'ın Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan “lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını” belirtti.