Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
CENTCOM Komutanı Kurilla'dan terör örgütü YPG'ye ziyaret

CENTCOM Komutanı Kurilla'dan terör örgütü YPG'ye ziyaret

Semih Bozkuş
22:5010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
CENTCOM Komutanı Kurilla, göreve ilk başladığında da YPG'li Mazlum Kobani ile görüşmüştü.
CENTCOM Komutanı Kurilla, göreve ilk başladığında da YPG'li Mazlum Kobani ile görüşmüştü.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Suriye'deki ABD üslerini ziyaret etti. Kurilla'nın daha sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi ziyaret ettiği bildirildi. ABD, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, terör örgütü DEAŞ'a karşı PKK/YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı
Orgeneral Michael Erik Kurilla
, Suriye'de
terör örgütü PKK/YPG
'yi ziyaret etti.

ABD'nin terörle olan kirli ilişkisi bir kez daha kendisini gösterdi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kurilla
, Suriye'deki
ABD üsleri
ni ziyaret etti.

Kurilla'nın daha sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi ziyaret ettiği bildirildi.

YPG'yi ziyaret edip 'DEAŞ'la mücadeleye' yönelik bilgi aldı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kurilla'nın, ABD'nin 'terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde' ortağı olduğu belirtilen YPG'yi ziyaret ederek bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada CENTCOM'un, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı.

ABD, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, terör örgütü DEAŞ'a karşı PKK/YPG'ye desteklemeyi sürdüreceklerini yönelik açıklamalarda bulunmuştu.



#CENTCOM
#ABD
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!