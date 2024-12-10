CENTCOM Komutanı Kurilla'dan terör örgütü YPG'ye ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, Suriye'deki ABD üslerini ziyaret etti. Kurilla'nın daha sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi ziyaret ettiği bildirildi. ABD, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, terör örgütü DEAŞ'a karşı PKK/YPG'ye verdikleri desteğin süreceğini açıklamıştı.
ABD'nin terörle olan kirli ilişkisi bir kez daha kendisini gösterdi.
Kurilla'nın daha sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi ziyaret ettiği bildirildi.
YPG'yi ziyaret edip 'DEAŞ'la mücadeleye' yönelik bilgi aldı
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Kurilla'nın, ABD'nin 'terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde' ortağı olduğu belirtilen YPG'yi ziyaret ederek bilgi aldığı kaydedildi.
Açıklamada CENTCOM'un, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam edeceği vurgulandı.
ABD, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, terör örgütü DEAŞ'a karşı PKK/YPG'ye desteklemeyi sürdüreceklerini yönelik açıklamalarda bulunmuştu.