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ABD'nin terörle çelişkisi: Türkiye'ye hak verip PKK'ya destek çıktı

ABD'nin terörle çelişkisi: Türkiye'ye hak verip PKK'ya destek çıktı

20:3910/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
AA
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerinin süreceğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG'ye desteklerinin süreceğini söyledi.

ABD, terörle mücadele konusunda ikiyüzlü tavrını bir kez daha ortaya koyan açıklamada bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Türkiye'nin “vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına” sahip olduğunu belirterek, "Terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini kabul ediyoruz." dedi. Ancak Kirby, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle söz konusu örgütle çalışmayı sürdüreceklerini de söyledi.

ABD yönetimi, Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye'nin "terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini" kabul ettiklerini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby
, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

"Türkiye teröre karşı topraklarını savunmakta haklı"

Kirby, Türkiye'nin “
vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına
” sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin “yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını” vurguladı.
Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, “
Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki.
" dedi.
Kirby, Suriye'deki son duruma ve
YPG/PKK
konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

DEAŞ bahanesiyle PKK'ya desteğe devam

Öte yandan Kirby, ABD'nin terör örgütü
YPG/PKK
'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve
DEAŞ
militanlarının söz konusu olduğunu savundu.
Kirby, “
ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek.
" değerlendirmesini yaptı.


#ABD
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#YPG
#DEAŞ

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