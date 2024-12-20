Pentagon Suriye'de kaç ABD askerinin olduğunu açıkladı: 30 gün ila 90 gün boyunca sahada...

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Suriye'deki ABD askeri sayısının daha önce açıklanan sayıdan daha fazla olduğunu, ülkede şu anda 2 bin ABD askerinin bulunduğunu ifade etti.





Ryder, “Suriye'de 900 ABD askeri olduğunu düzenli olarak belirtiyoruz. Ancak yakın zamanda bu sayının daha yüksek olduğunu ve Suriye'de 2 bin ABD askerinin bulunduğunu öğrendik” ifadelerini kullandı.









'Geçici rotasyon kuvvetleri'

Ryder, ek bin 100 askerin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanındaki değişken görev ihtiyaçlarını karşılamak üzere konuşlandırılan ve genellikle 30 ila 90 gün boyunca sahada bulunan "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak değerlendirildiğini belirtti.





Ryder, diğer 900 askerin genellikle 9 ila 12 ay süren uzun süreli görevlendirmelerde bulunan "çekirdek" varlıklar olarak kabul edildiğini vurgularken, personel sayısındaki bu tür dalgalanmaların sıklıkla yaşandığını, ilave kuvvetlerin Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana görevde olduğunu kaydetti.



