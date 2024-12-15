Lazkiye'de Suriye milli güçlerine pusu

Suriye'de devrik Baas rejimi güçleri, Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde güvenlik taraması yapan geçici hükümet güçlerine pusu kurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, devrilen rejimin lideri Beşşar Esed ailesinin uzun yıllar kalesi olarak bilinen Lazkiye ilinde güvenlik taramalarını sürdüren geçici hükümet güçleri, Ceble ilçesinde saldırıya uğradı.
Ölü ve yaralılar var
İlk belirlemelere göre, devrik rejim güçlerinin kurduğu pusuda geçici hükümet güçlerinden 3 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
Bölgeye takviye yollandı
Olayın ardından saldırganların bulunması için geçici hükümet güçleri bölgeye takviye unsurlar gönderdi.