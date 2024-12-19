Suriye ile ticaret böyle canlanacak

Suriye’de on yıldan fazla süredir devam eden çatışma ve yıkım Suriye ekonomisine de büyük zarar verdi. Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeli iş adamları ülkede ticareti canlandırmak için harekete geçti. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından Suriye dernekleriyle görüşmeye başladıklarını anlatan Suriyeli iş adamı Gazi Mısırlı, “Bir derneğimiz Halep, İdlib, Humus ve Şam’da hemen şube açarak oradaki iş insanlarını toparlamaya başladı. Biz de Suriye’deki ticaret odalarıyla görüşmeye başladık. İhtiyaçları, hangi doğrultuda iş birliği yapılacağını görüştük” dedi. YURT DIŞINDAKİ SURİYELİLER ORGANİZE OLUYOR Ayna zamanda IBF (Intertanional Busines Forum- Uluslararası İş Forumu) Başkan Yardımcısı olan Gazi Mısırlı, Suriye’deki iş insanları ve derneklerin bu doğrultuda bir toplantı yaptığını ve ekonominin ihtiyaçlarını raporlaştırdığını anlattı. Mısırlı, “Türkiye ile Suriye arasında tarih boyunca stratejik bağlar hiç kopmadı. Halep çok önemli ticaret merkezi ama Şam çok stratejik bir yer. Bizim hedefimiz Suriye’de ve yurt dışında yaşayan iş insanlarını harekete geçirmek. Bu doğrultuda çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Son 4 senedir Arap iş insanlarını derneklerde bir araya getirmeye çalıştıklarını ifade eden Mısırlı, şu bilgileri verdi: “Şimdiye kadar Türkiye’de 13 dernek kurduk. Bunlar içinde Mısırlılar, Yemenliler, Suriyeliler, Filistinliler ve Iraklılar var. IBF çatısı altında onları bir araya araya topladık ve birlikte hareket ediyoruz. Yakın tarihte de Türk -Arap Zirvesi’nin üçüncüsünü yapacağız. Bu kapsamda her ay düzenli olarak yaptığımız toplantılarla bütün Arap iş insanları olarak toplanıp Türkiye piyasasında neler yaşadıklarını konuşuyoruz.” İŞ ADAMLARINA KOLAYLIK SAĞLANMALI Türkiye’de bulunan Suriyeli iş adamlarının imalat ve ihracat piyasasını açtıklarını, özellikle dünyada bulunan Suriyelilerin çok rahat şekilde köprü sağlayabildiğini aktaran Mısırlı, şöyle devam etti: “Buradaki iş insanları kesinlikle Türkiye’den ayrılamazlar. Çünkü bu iş adamları İstanbul, Bursa, Mersin ve Gaziantep’te Tekstil, yiyecek-gıda firmaları kurup ihracat yapıyorlar. Bu nedenle Suriyeli iş adamları Türkiye’den ayrılmazlar ancak Türkiye iş adamlarının kolay bir şekilde Suriye’ye gidip gelmesini sağlarsa, onlar da Suriye’de şube açacakla. Yani bir ayakları Suriye’de olacak.” İNŞAAT MALZEMESİNE ÇOK İHTİYAÇ VAR Suriye’de savaş sebebiyle evlerin yerle bir olduğuna dikkat çeken Gazi Mısırlı, “İnsanlar şu anda Türkiye ve Avrupa’dan, Suriye’ye evleri olmadığı için dönemiyorlar. Ne zaman uluslararası ambargo kalkarsa ve yardımlar gelmeye başlarsa bizim de hazır olmamız lazım” diye anlattı. Ülkenin imarı için inşaat malzemesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mısırlı, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazılarının penceresi kırıldı, bazılarının ise tesisat sorunu var. Bunların onarılması için inşaat malzemeleri gerekiyor. Bu eksiklerin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Öte yandan Türkiye’deki sanayi bölgelerini Suriye’ye taşımak noktasında da çalışmalar devam ediyor. İnsanlar geri döndüğünde iş sahasının açılması gerekiyor. Ambargolar kalktığı zaman iş adamlarıyla birlikte bizzat gidip sahayı göreceğiz. Onun için bu konuya da önem veriyoruz. Şu anda çalışmalar raporlar hazırlıyoruz iş adamlarını motive ediyoruz” değerlendirmesi yaptı. Mısırlı, Türk müteahhitler ve inşaat malzemelerinin bu süreçte önemli bir ihtiyacı gidereceğini vurguladı.