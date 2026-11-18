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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, nükleer enerji üretiminde önemli ölçüde artış sağlamanın ABD için Rusya ile işbirliği olmadan son derece zor olacağını söyledi.

Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere konuşan Likhachev, ABD ile nükleer enerji alanındaki işbirliğini değerlendirdi.

ABD'li ortaklarla görüşülüyor

Likhachev, ABD'nin yeni nükleer santraller inşa ederek enerji üretimini artırmayı planladığına işaret ederek şöyle konuştu: "ABD'nin bizimle işbirliği yapmadan elektrik üretimini birkaç kat artırması son derece zor olacak. Bu konuyu ABD'li ortaklarımızla görüşüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de bilgilendirdik."

ABD'nin nükleer enerji kapasitesini artırmasıyla bu alanlardaki ihtiyaçlarının da artacağını ifade eden Likhachev, Rusya'nın uranyum zenginleştirme ve dönüştürme hizmetlerinde dünya lideri olduğunu belirtti.

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Nükleer yakıt sevkiyatı özel izinlerle sürüyor

Likhachev, ABD'nin uyguladığı kısıtlamalara rağmen Rusya'dan nükleer yakıt ürünleri ithalatının önceki yıllarla aynı düzeyde sürdüğünü anlattı.

Sevkiyatların özel izinler kapsamında gerçekleştirildiğini ve 2027'de de benzer düzeyde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

ABD, Rusya'dan uranyum ithalatını kısıtlamış, 2028'den itibaren ithalatın tamamen yasaklanmasını öngören bir yasayı da kabul etmişti.

Rusya ise buna karşılık ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatını sınırlandırmış, özel izinlerle sevkiyatın sürmesine imkan tanımıştı.

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