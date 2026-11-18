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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın Rusya'da enflasyonu doğrudan etkilediğini belirten Rusya Merkez Bankası Başkanı Danışmanı Kirill Tremasov, bu artışın halkın enflasyon beklentilerini yükselttiğini ve çok sayıda mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açtığını söyledi.

Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tremasov, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Akaryakıt krizi enflasyonu doğrudan etkiledi

Tremasov, akaryakıt piyasasında yaşanan sorunların enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini anlatırken şöyle konuştu: "Akaryakıt krizi, benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyonu doğrudan etkiledi. Halkın enflasyon beklentilerinin yükselmesine ve çok sayıda mal ve hizmette fiyat artışlarına yol açarak dolaylı etkiler de yarattı."

Tremasov ayrıca "katma değer vergisindeki artışa ve bütçe açığındaki büyümeye rağmen akaryakıt krizi yaşanmasaydı Rusya'da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 4 hedefine ulaşabileceğini" ifade etti.

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Yeni ekonomik şokların yaşanmaması halinde enflasyonun 2027'de yüzde 4 hedefine döneceğinden emin olduklarını kaydeden Tremasov, akaryakıt piyasasındaki durumun da istikrara kavuştuğunu aktardı.

Politika faizi için uygun koşullar

Tremasov, politika faizinin düşürülmesi için Rusya'da uygun koşulların da bulunduğuna işaret ederek "Temel senaryomuzda faizleri düşürmek için alanımız var. Bunu yavaş ve kademeli olarak kullanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede yıllık enflasyonun, akaryakıt piyasasındaki gelişmelerin de etkisiyle 2026 sonunda yüzde 7,1 ila 7,6 aralığında gerçekleşmesi ve 2027'de yüzde 4 hedefine gerilemesi, Rusya Merkez Bankasının ekim ayında yayımladığı tahminlere göre bekleniyor.

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