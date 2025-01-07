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Terör yandaşı profesöre beraat kararı

Terör yandaşı profesöre beraat kararı

Semih Kara
Semih Kara
16:127/01/2025, Salı
DHA
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PKK/YPG'li teröristleri savunan sözde profesör, yargılandığı davadan beraat etti.
PKK/YPG'li teröristleri savunan sözde profesör, yargılandığı davadan beraat etti.

Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci'nin yargılandığı davadan beraat kararı çıktı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 4 Aralık 2024'te ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından Prof. Dr. Ekinci hakkında Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Hamas'ın, işgalci İsrail'e yönelik 7 Ekim'de başlattığı operasyona gönderme yapan Ekinci, Suriye Milli Ordusu'na esir düşen PKK/YPG'li teröristlere 'sivil' güzellemesi yaptı.

DEVA'nın Diyarbakır adayı

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEVA Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Cenap Ekinci, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ekinci ve 3 avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Prof. Dr. Ekinci, suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti. Savcı ise gölgeleme şeklinde propaganda suçunun zincirleme olarak işlendiğinin tespit edildiği gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye ve beraatini istedi.

Şahıs, PKK/YPG terör örgütü işgali altındaki Aynularab'a operasyon iddialarının gündeme geldiği günlerde "Kobani'den uzak durun" şeklinde paylaşım yaptı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, yeterli suç delili olmadığı gerekçesiyle Prof. Dr. Ekinci'nin beraatine ve tahliyesine hükmetti.

#Terörist
#PKK/YPG
#Dicle Üniversitesi
#Cenap Ekinci

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