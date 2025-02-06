Suriye'yle ana gündem terör

Ana gündem maddesi terörle mücadele ile Suriye’de kapsayıcı bir yönetimin kurulması olan zirvede, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede atılacak adımlar, Türkiye’nin kurulan yeni Suriye ordusuna eğitim desteği ile İHA-SİHA sistemleri gibi destekler masaya yatırıldı. Bu doğrultuda Türkiye, Suriye’nin geçiş hükümetine önerilerini sundu. Suriye’nin yeni yönetiminin karar vermesinin ardından iki ülke arasında yol haritasına ilişkin protokolün gündeme gelmesi bekleniyor.