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Suriye'yle ana gündem terör

Suriye'yle ana gündem terör

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:006/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Recep Tayyip Erdoğan.
Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında ilk buluşma, iki ülke arasında yakın geleceğe ilişkin iş birliklerinde liderler düzeyinde atılan ilk adım oldu.

Ana gündem maddesi terörle mücadele ile Suriye’de kapsayıcı bir yönetimin kurulması olan zirvede, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede atılacak adımlar, Türkiye’nin kurulan yeni Suriye ordusuna eğitim desteği ile İHA-SİHA sistemleri gibi destekler masaya yatırıldı. Bu doğrultuda Türkiye, Suriye’nin geçiş hükümetine önerilerini sundu. Suriye’nin yeni yönetiminin karar vermesinin ardından iki ülke arasında yol haritasına ilişkin protokolün gündeme gelmesi bekleniyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#politika
#suriye
#terör

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