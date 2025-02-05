Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya 'çabalarımıza destek verin' çağrısı: Gazze'de ateşkes muhafaza edilmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da yabancı karşıtlığı, ırkçılık, İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu, Türk toplumunu da endişelendirmektedir." dedi.





Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.





Geçen sene nisan ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Steinmeier'i yeniden ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, geçen yıl Türkiye-Almanya arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlattı.





Son dönemde gerçekleşen üst düzeyli ziyaretler ve uluslararası platformlardaki görüşmelerin iki ülke arasındaki yakın diyaloğun en açık tezahürü olduğunu dile getiren Erdoğan, güçlü, siyasi, ekonomik, beşeri ve kültürel bağların ilişkileri daha da geliştirme fırsatı verdiğini ifade etti.

Erdoğan, görüşmelerde ikili işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra, bölgesel gelişmeleri de ele aldıklarını söyledi.





Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Erdoğan, ticaret hacmini artırmaya ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeye devam ettiklerini kaydetti.





Terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayi ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konuların da gündemlerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk toplumunun güvenliği, refahı ve esenliğinin Almanya ile gündemlerinin en üst sıralarında yer aldığını kaydetti.





"Atılması gereken adımlar üzerinde durduk"





Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum, Türk toplumunu da endişelendirmektedir. Tüm bu hususlarda Alman dostlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadele konusuna da özellikle değindik. Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki başat konumu ışığında, Türkiye birlik ilişkileri de görüşmelerimizde yer aldı. Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere atılması gereken adımlar üzerinde durduk.





Bugünkü istişarelerimiz mücavir coğrafyalarımızda barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Bu minvalde Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya'nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Ukrayna'daki savaşın adil bir barışla sona ermesi gerektiğini uzun bir süredir savunuyoruz. Bu konuyu da Alman mevkidaşımla bugün istişare ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin, "Filistinlileri, Gazze Şeridi'nden göç ettirmek veya sürgüne gönderme yönündeki öneriler, teklifler yaptığım bütün görüşmelerde büyük endişe ve korkuya neden oluyor. Bu tür öneriler uluslararası hukuk açısından kabul edilemez." dedi.





Orta Doğu'da ve bölgede çok hareketli bir dönem yaşandığını, Gazze'de bir ateşkesin kararlaştırıldığını, rehinelerin serbest bırakılmasında ilerlemeler kaydedildiğini, Lübnan'da ateşkes sağlandığını, Beşşar Esed rejiminin sona erdiğini ve Suriye'de bir yeniden başlangıç olduğunu belirten Steinmeier, şu değerlendirmede bulundu:





"Bütün bunlara Almanya ve Türkiye olarak farklı perspektiflerden bakıyoruz ancak ortak bir çıkarımız var, o da artık bölgede kalıcı bir barışın yerleşmesi. Bunun için Türkiye çok önemli bir aktör. Cumhurbaşkanıyla şu konuda hemfikiriz, bütün bu gerginlikler karşısında fırsatları değerlendirmeye mecburuz, barışçıl ve kalıcı bir gelişme istiyoruz bölgede."





Steinmeier, Erdoğan ile İsrail ve Filistin konusuna da değindiklerini, şu anda Gazze'de yaşanan ateşkesin bir ilk adım olduğunu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.





Kalan rehinelerin serbest bırakılması ve insani felaketin de sona erdirilmesi için ateşkesin bir ilk adım olduğuna işaret eden Steinmeier, "Bu ilk adımdan, daha kapsamlı, bütün aktörleri kapsayan bir siyasi süreç oluşmalı." dedi.





Steinmeier, Orta Doğu seyahati sırasında son 3 günde bölgeyle ilgili konuları görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:



