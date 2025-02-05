Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şara ile geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık





#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/coYtEndsg8 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 5, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Partimizi kurduğumuzdan bu güne zorlu, çetin fakat bir o kadar da şerefli, önemli yolda yürüyoruz. Yolculuğumuzun her bir adımımızı milletimize hizmet sevdası ile kat ettik. Her bir vatandaşımıza hizmetlerimiz ile ulaşma çabasında olduk. Bu kutlu mücadelenin mihmandarlığını hep kadınlarımız yaptı. Bizleri yalnız bırakmamış tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

"Biz kısa mesafe koşucusu değiliz"

Bakın bizim mücadelemiz kişisel kariyer mücadelesi değildir. Kadın Kollarıyla, Gençlik Kollarıyla bir bütün olarak Türkiye'yi yüceltmenin samimi mücadelesini veriyoruz. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Biz pazara kadar yol arkadaşlığı yapan insanlardan da değiliz.

İpi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız. Millete hizmet yolunda kırılmak, üzülmek, küsmek şahsım dahil hiçbirimiz sahip değiliz. Bu tür marazları bünyemize sirayet ettirmeyeceğiz.

Rabbim ömür verdikçe imkanımız, dermanımız oldukça hep birlikte hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Görevlerini devreden tüm yol arkadaşlarımızdan biz razıyız. Zor zamanlardan itibaren bu davaya omuz vermiş olanların, ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyeceğimizin bilincindeyiz.

"Kadınlar için değil kadınlarla siyaset dedik"

Bakın ifade etmek isterim; unutmayın biz yola çıkarken 'kadınlar için' değil, 'kadınlarla siyaset' dedik ve bu sözümüze bu güne kadar sadık kaldık. 22 yılı aşan hükümetlerimizde Türkiye'nin her meselesinde kadın kardeşlerimizin kanaatlerini almaya özen gösterdik. AK Parti Kadın Kollarımız da siyasete seviye getirdik, kalite ve nitelik kazandırdı. Kadınlara yönelik önyargıların kırılmasına sizler vesile oldunuz.

"İkna odalarını siz kurdunuz"

Başörtülerinden ötürü okumak, üniversite eğitimi görme hakları kısıtlanıyordu. Ey CHP, üniversitelerin kapılarında, ikna odalarını kuranlar sizdiniz siz. Şimdi çıkmış kadın haklarından bahsediyorlar. Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz. Eline kına yakıp dualarla ve gözyaşlarıyla asker eyledikleri evlatlarının yemin törenini tel örgüler arkasında seyretmek zorunda kalan kadınlar evet bu ülkenin çok acı bir gerçeğiydi.

2002'de üniversitelerde kız öğrenci oranı sadece yüzde 13 iken, bugün yüzde 53'ün üzerine çıktı.

Kadınlar hak ettiği değeri görmeye AK Parti ile birlikte başladı. Kadınların güçlü bir şekilde temsil edilmesini biz sağladık. Muhalefetin engelleyici tutumlarına rağmen bunları başardık.

Son 22 yılda yaşanan sessiz devrimi net bir şekilde görebiliyoruz. İş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 37'ye yükseldi. Kadın istihdam oranı yüzde 25,3 iken şimdi yüzde 33'e yaklaştı. Kadınlar yalnızca eğitim ve iş hayatında değil siyasette de büyük atılımlar gerçekleştirdi. Yüzde 4,1'den yüzde 20'ye biz taşıdık.

Rövanşizm kokan marjinal bir siyasetin, muhalefet eliyle yerel yönetimler üzerinden hortlatılmaya çalışılması, demokrasi adına utanç, endişe vericidir.

"Şara ile geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık"

Önümüzdeki asra mührümüzü vuracak planlarla hareket ediyoruz. Türkiye dış politikadaki stratejik hamleler ile anahtar konuma gelmeye başladı. Tarihimizde kültürümüzden aldığımız zengin birikimi ülkemizi arzu ettiğimiz ağırlığa kavuşturuyoruz. Dün Suriye Başkanı Şara ve heyeti ülkemize çok kritik bir ziyarette bulundu. Birçok alandaki konuyu kendisi ile değerlendirdik. Geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık. Bu akşam da Alman cumhurbaşkanı ile bir araya geleceğiz. Yarın depremin yıl dönümü vesilesi ile bölgedeyiz. Pazartesi günü iki müjdeli haber aldık. Ocak ayı ihracatımız 21 milyar 164 milyon dolar ile rekor kırdı.

CHP'ye kırmızı kart tepkisi

Muhalefetin nelerle uğraştığına artık bakmak bile istemiyoruz. Bölgemizden bile haberleri yok. Koltuk kavgasına, parti için iktidar mücadelesine kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartla bir şey yapmak istediler. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Daha sonra anladık ki kartları birbirine gösteriyorlarmış.