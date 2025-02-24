İmamoğlu'nun diploma süreci böyle başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmanın Ankara'da Memleket Partisi eski üyesi Ozan Özcan'ın şikayeti ile başladığı ortaya çıktı. 20 Şubat 2024 tarihinde savcılığa dilekçe veren Özcan, başvurusunda “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1990 yılında KKTC Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne geçiş yapmıştır. Ancak Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK denkliği 1993 yılında alınmıştır. Bu nedenle üniversiteler arasında yapılan geçiş işlemlerinde evrakta sahtecilik yapılmış olabileceğinden şüphelenmekteyim. Eğer bir suç varsa suçluların cezasını çekmesini talep ederim” dedi. 1 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma üzerine açıklama yapan Özcan, “Hayatıma bakıyordum bir baktım ki Ekrem İmamoğlu’nun siyasi kariyerini bitirmişim. Suç duyurusunda bulunurken haklı olduğumu biliyordum ancak çok ümitli değildim. Sonucuna bakarsak şaka bir yana gerçekten başarmışız. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamayacak. Tüm memlekete hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak’a konuşan Özcan, “Muhalif bir camiada büyüdüm ama kendisini sevmiyordum. Onunla ilgili araştırma yaparken 10 yıl öncesinin haberini gördüm. Konunun üstüne kimse gitmemişti. Araştırınca Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1993 yılında denklik aldığını gördüm. İmamoğlu bu tarihten önce geçiş yapmıştı. Delillerimle birlikte suç duyurusunda bulundum. Er ya da geç bunun soruşturulacağını düşünüyordum. Mutluyum, kendimi bir hukuk mücadelesini kazanmış sayıyorum” dedi. İmamoğlu’nun kendisine güven vermediğini belirten Özcan, “Ben onun CHP’li olduğunu düşünmüyorum. Yani ulusalcı eski CHP’li değil. Soruşturma açılınca İmamoğlu destekçileri tarafından çok fazla tehdit ve hakaret aldım. Ama bunları önemsemiyor ve korkmuyorum” diye konuştu.