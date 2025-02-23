İmamoğlu sosyal medyanın diline düştü: Diploma geyikleri başladı

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tartışmalı diploması, sosyal medyada da ilgi görmeye devam ediyor. İmamoğlu’nun üniversite sınavı için dershaneye yazıldığından tutun da, İmamoğlu’na yakın isimlerin imzaladığı sahte diploma görüntüleri paylaşıldı. CHP il binasının alınması sırasında çantayla para taşıyan isimler İmamoğlu’nun üniversiteden arkadaşları olarak ilginç gönderme yapıldı.
Kıbrıs Girne Üniversitesine kayıt yaptıran ve hukuksuz bir şeklide yatay geçişle İstanbul Üniversitesi’ne nakil yaptıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyanın da gündemine girdi.
2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin adayı olmak için çabalayan İmamoğlu, üniversite diploması nedeniyle siyasi çıkmaza girerken, sosyal medya geyikleri başladı.
@FuNDaaMeNTaLiST İsimli hesap: İBB başkanı İmamoğlu’nun dershaneye kayıt yaptırdığını yazarken
Çavuş Esra isimli hesap; Bu kadar kolay ve profesyonel yalan söyleyen birinin, Diplomasının sahte çıkmasına şaşırana, şaşırıyorum. Yorumu yaptı.
CHP içindeki çekişmeleri ve “Şaibeli Kurultay” iddialarını gündeme taşıyan Tolgan Erdoğan ise, el yazısıyla İstanbul Üniversitesi Diploma, Diploması vardır. Rektör Şaban Sevinç, Dekan İsmail Saymaz şeklinde görsel paylaştı. Erdoğan ayrıca,
"Ekrem Bey henüz geç kalmış sayılmazsınız. 3 Mart'a kadar YKS başvurularını kaçırmayın. Bu sene üniversiteye kayıt olursanız 2033 seçimlerine yetişebilirsiniz."
Vurgusu yaptı.
Para çantalarını taşıyanlar sınıf arkadaşı
Özgür Özel’in seçildiği kurultayın şaibeli olduğunu belirten ve delegelere para verildiğini iddia eden CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkan Erkan Çakır’da diploma tartışmalarına girdi.
@erknckr49 Ekrem İmamoğlu’nun üniversiteden arkadaşları olarak paylaştığı mesajda, CHP İstanbul İl binasının alınma sürecinde çantayla para taşıyan kişilerin görselini paylaştı.
@superbeyinsiz isimli kullanıcı ise; Kanka siz aday olun ben trigonometri çalışacağım. notuyla İmamoğlu’nun görselini yayınladı.
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