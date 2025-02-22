İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Bir süredir İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğu konusunda haberler yapan Gazeteci Erdem Atay, YÖK'ün başsavcılığa, 'İmamoğlu’nun yatay geçişinin usulsüz olduğunun bildirildiğini' iddia etti. Tüm taleplere rağmen İmamoğlu'nun 'İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş belgelerini' kamuoyuna sunamayan CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer de konuya ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.
"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.
'Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiası
"İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karar verildi" diyen Atay, "YÖK diplomayı iptal edebilir, İstanbul Üniversitesi iptal edebilir ve mahkeme iptal edebilir ama rapora göre iptal edilecek" ifadelerini kullandı.
CHP'den yalanlama
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, iddiaları yalanlayıp YÖK'ün böyle bir yetkisi olmadığını belirtti.
"Üniversitenin internet sitesi değişti" iddiası
Eski bilgilerde İmamoğlu'nun diplomasının altında imzası olan Kemal Kurtuluş'un o tarihlerde henüz dekan olmadığı gözüküyordu. Güncellenen halinde ise dekan olduğu gözüküyor.
Geçiş belgeleri ortada yok
İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız" demişti.
Bu talebe ilişkin resmi bir cevap alınamamıştı.
- Türkiye'de üniversite kazanamadığı için 1987-1988 eğitim-öğretim döneminde önce Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kayıp yaptırıyor.
- Kıbrıs'ta 2 yıl eğitim aldıktan sonra 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapıyor.
- Fakat bu tarihte Girne Amerikan Üniversitesi, YÖK tarafından tanınmıyor.
- YÖK tanısaydı bile farklı bölüme yatay geçiş yapmak imkânsız.
- Ayrıca, aynı bölüme geçiş olsaydı bile üniversite notları yatay geçişe yeterli değil.