İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edildi.

'Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiası

Yaşananların gölgesinde, İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğunu sık sık dile getiren Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili hazırladığı raporda, "İmamoğlu’nun yatay geçişinin usulsüz olduğunun bildirildiğini" iddia etti.

"İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karar verildi" diyen Atay, "YÖK diplomayı iptal edebilir, İstanbul Üniversitesi iptal edebilir ve mahkeme iptal edebilir ama rapora göre iptal edilecek" ifadelerini kullandı.

CHP'den yalanlama

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, iddiaları yalanlayıp YÖK'ün böyle bir yetkisi olmadığını belirtti.

"Üniversitenin internet sitesi değişti" iddiası

Atay, İmamoğlu'nun diploması ile ilgili sorular sorulmaya başlanınca İstanbul Üniversitesi'nin resmi sitesindeki bilgileri değiştirdiğini iddia etmişti.

Eski bilgilerde İmamoğlu'nun diplomasının altında imzası olan Kemal Kurtuluş'un o tarihlerde henüz dekan olmadığı gözüküyordu. Güncellenen halinde ise dekan olduğu gözüküyor.

Atay, bu değişikliğe kadar üniversite yönetimi ile görüştüğünü fakat değişiklik sonrası telefonlarına yanıt alamadığını belirtmişti.

Geçiş belgeleri ortada yok

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans (üniversite) diploması üzerinden polemik çıkartmaya çalışanlar için ayrıca yüksek lisans belgesini de bilgi için sunarız" demişti.

Ongun’a da yanıt veren Atay, "Sayın Murat Ongun… Başarılı belediye başkanınızın 1990 yılındaki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş belgelerini rica etsem. Onları da paylaşır mısınız?" ifadeleriyle yanıt vermişti.

Bu talebe ilişkin resmi bir cevap alınamamıştı.

İmamoğlu hakkındaki iddiaların kronolojisi ise şöyle:

Türkiye'de üniversite kazanamadığı için 1987-1988 eğitim-öğretim döneminde önce Kıbrıs'ta Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne kayıp yaptırıyor. Kıbrıs'ta 2 yıl eğitim aldıktan sonra 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne yatay geçiş yapıyor. Fakat bu tarihte Girne Amerikan Üniversitesi, YÖK tarafından tanınmıyor. YÖK tanısaydı bile farklı bölüme yatay geçiş yapmak imkânsız. Ayrıca, aynı bölüme geçiş olsaydı bile üniversite notları yatay geçişe yeterli değil.











