Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: Kendi başımıza aday olamayız

"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir."