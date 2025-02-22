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Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: Kendi başımıza aday olamayız

Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: Kendi başımıza aday olamayız

15:2222/02/2025, Cumartesi
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İmamoğlu adaylık için başvuruda bulunurken Yavaş cephesinden 'kendi başına aday olunmaz' çıkışı geldi
İmamoğlu adaylık için başvuruda bulunurken Yavaş cephesinden 'kendi başına aday olunmaz' çıkışı geldi

Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde adaylık başvurusunu yaptığı CHP'de başvuruda bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, adaylık konusunda kapıyı tamamen kapatmadı. Yavaş, “Artık kendi başımıza aday olup olmama hakkımız yok. Toplumun kararı ve talebi olursa elbette değerlendireceğiz” dedi.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı süreci tamamlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak öne çıktı. Başvuruların sona ermesiyle gözler, adaylık konusunda adı geçen Mansur Yavaş’a çevrildi.


"Kendi başımıza aday olamayız"


Bilindiği üzere Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı almıştı.


Yavaş, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada adaylığa kapıyı kapatmadı.


Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.


Ön seçim süreci


Yavaş, CHP'de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:


"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

Yavaş adaylığını ilan edecek mi?


Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:


"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir."


İmamoğlu başvuru yapmıştı


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yaptı.




#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#ADAY

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