Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: Kendi başımıza aday olamayız

Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde adaylık başvurusunu yaptığı CHP'de başvuruda bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, adaylık konusunda kapıyı tamamen kapatmadı. Yavaş, “Artık kendi başımıza aday olup olmama hakkımız yok. Toplumun kararı ve talebi olursa elbette değerlendireceğiz” dedi.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı süreci tamamlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak öne çıktı. Başvuruların sona ermesiyle gözler, adaylık konusunda adı geçen Mansur Yavaş’a çevrildi.
"Kendi başımıza aday olamayız"
Bilindiği üzere Yavaş, adaylık başvurusu yapmama kararı almıştı.
Yavaş, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada adaylığa kapıyı kapatmadı.
Yavaş, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz." dedi.
Ön seçim süreci
Yavaş, CHP'de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:
Yavaş adaylığını ilan edecek mi?
Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:
İmamoğlu başvuru yapmıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime başvuru yaptı.