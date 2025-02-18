CHP'li Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu'nun adayı Mansur Yavaş olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yapıp 2025'te sandık kurulmasını istedi. Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını söyleyen CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylarını belirleme süreçlerinin ilk gününde olduklarını belirtip, "Sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan CHP üyesi cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak." dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir araya gelip 'birlik' mesajı verse de bu fotoğraf kamuoyunu tatmin etmedi. Yavaş'ın tüm bu yaşananlara rağmen cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ayyuka çıktı.

Yavaş’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Yavaş, İmamoğlu’ndan daha fazla oy alarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. CHP’li yöneticilere göre ön seçimde 1 milyon civarında oy kullanılması bekleniyor. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun CHP üyelerinden aldığı oydan daha fazla imza toplamak için hedefinin 4 milyon imza olduğu belirtiliyor. İmamoğlu’nun alacağı oylar sadece CHP’yi temsil ederken Yavaş’ın bu yöntemle “Ülke genelini temsil ediyorum” mesajı vermek istediği konuşuluyor.

Tüm bu tartışmalar gündemi meşgul ederken Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

"Kılıçdaroğlu'nun adayı Mansur Yavaş olacak"

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Sevigen, İmamoğlu'nun dayatılan adaylığına karşı parti içi muhalefetin de çalışma yaptığını vurgulayıp, "Bakın göreceksiniz; İYİ Parti'nin, Ali Babacan'ın, Ahmet Davutoğlu'nun hatta Kemal Bey'in adayı Mansur Yavaş olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, Özel ve İmamoğlu'na sallamıştı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, halefi Özgür Özel'i sert sözlerle hedef almıştı. Şaibeli kurultayı işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." demişti.

"Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." diye konuşmıştu. İsim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu da hedef alan Kılıçdaroğlu, 'ihanet' çıkışını tekrarlamıştı.







