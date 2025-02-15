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Hedef 4 milyon imza

Hedef 4 milyon imza

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ön seçimde aday olmayacağını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilip çekilmeyeceği tartışılıyor. Yavaş’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Yavaş, İmamoğlu’ndan daha fazla oy alarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. CHP’li yöneticilere göre ön seçimde 1 milyon civarında oy kullanılması bekleniyor. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun CHP üyelerinden aldığı oydan daha fazla imza toplamak için hedefinin 4 milyon imza olduğu belirtiliyor. İmamoğlu’nun alacağı oylar sadece CHP’yi temsil ederken Yavaş’ın bu yöntemle “Ülke genelini temsil ediyorum” mesajı vermek istediği öğrenildi.



#politika
#CHP
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu

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