Hedef 4 milyon imza

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ön seçimde aday olmayacağını açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilip çekilmeyeceği tartışılıyor. Yavaş’a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Yavaş, İmamoğlu’ndan daha fazla oy alarak cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olunabiliyor. CHP’li yöneticilere göre ön seçimde 1 milyon civarında oy kullanılması bekleniyor. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun CHP üyelerinden aldığı oydan daha fazla imza toplamak için hedefinin 4 milyon imza olduğu belirtiliyor. İmamoğlu’nun alacağı oylar sadece CHP’yi temsil ederken Yavaş’ın bu yöntemle “Ülke genelini temsil ediyorum” mesajı vermek istediği öğrenildi.