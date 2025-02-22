CHP'de 'adaylık' krizi: 17 vekil İmamoğlu için imza vermedi

Günaydın, eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin soru üzerine, "Dursun Çiçek'in topladığı bir imza bana ulaşmadı, kendisine sorsanız daha iyi olur. Bize ulaşmış bir imzası yoktur kendisinin" cevabını verdi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, halefi Özgür Özel'i hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." demişti. "Bugüne kadar neden konuşulmadığını bilmiyorum, beni rahatsız eden de o." diyen Kılıçdaroğlu, "Bunun dillendirilmesine karşı parti yönetimin sessizliği beni derinden üzüyor." diye konuşmuştu.