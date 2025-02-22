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İmamoğlu'na 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması: Sahte diploma iddiaları üzerine savcılık harekete geçti

İmamoğlu'na 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması: Sahte diploma iddiaları üzerine savcılık harekete geçti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:4722/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu'nun 1987'de Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğu iddia edilmişti
Ekrem İmamoğlu'nun 1987'de Kıbrıs'tan İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğu iddia edilmişti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sahte diploma iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Resmi belgede sahtecilik" gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu'na
yeni bir soruşturma daha açıldı.

Savcılık iddialar üzerine harekete geçti


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında çıkan
sahte diploma
iddiaları üzerine
"Resmi belgede sahtecilik"
soruşturması başlatıldığını duyurdu.

  • İBB Başkanı 26 Şubat'ta ifade vermeye çağrıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca; İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İMAMOĞLU nun Lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturma da , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir.

Kamu oyuna duyurulur .

İmamoğlu'nun diploması sahte mi?


İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna dair iddialar, ilk olarak gazeteci Erdem Atay tarafından Eylül 2024'te gündeme getirildi. Atay, İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğunu öne sürmüştü.


Başsavcıyı hedef göstermişti


Öte yandan İmamoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.





#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#soruşturma

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