İmamoğlu’na diploma soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK’ün İmamoğlu’nun üniversite diplomasının “sahte” olduğu yönündeki tespitleri üzerine soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun 1990 yılında henüz YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapması şaibeli görülüyordu. Sahte belgelerle ve başkasının hakkını gasbederek İÜ’ye geçen İmamoğlu’nun diplomasının yok hükmünde sayılması gerektiği belirtiliyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’nden aldığı diplomanın sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine soruşturma açtı. “Resmi belgede sahtecilik” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere 26 Şubat’ta savcılığa davet edildi.
ASLINDA ‘YOK HÜKMÜNDE’
İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme Bölümü'ne geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun yasa dışı yatay geçişle kaydını yaptırtıp 1994’te mezun olması ve diploma alması yasalara aykırı bulunmuştu. İmamoğlu'nun gerçeğe aykırı beyanlarla başkasının hakkını gasp ederek, usulsüz bir eğitimle hileli şekilde elde ettiği diplomanın aslında sahte değil, ‘yok hükmünde’ sayılması gerektiği belirtiliyor. “Ortada bir eğitim var ancak en baştan itibaren hukuksuz bir temele bina edildiği için diploma da hükümsüz kalmış” görüşü dile getiriliyor.