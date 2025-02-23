İmamoğlu’na diploma soruşturması

İmamoğlu'nun 1990 yılında YÖK tarafından tanınmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme Bölümü'ne geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun yasa dışı yatay geçişle kaydını yaptırtıp 1994’te mezun olması ve diploma alması yasalara aykırı bulunmuştu. İmamoğlu'nun gerçeğe aykırı beyanlarla başkasının hakkını gasp ederek, usulsüz bir eğitimle hileli şekilde elde ettiği diplomanın aslında sahte değil, ‘yok hükmünde’ sayılması gerektiği belirtiliyor. “Ortada bir eğitim var ancak en baştan itibaren hukuksuz bir temele bina edildiği için diploma da hükümsüz kalmış” görüşü dile getiriliyor.