Ekrem İmamoğlu’na fireli adaylık

İmamoğlu için imza desteği ilk iki günde düşük kaldı. İmamoğlu, dün öğlen itibarıyla 60 imzayı geçti. Adaylık için gerekli 20 sayısını bu şekilde aşmış olan İmamoğlu’na Meclis Grubu içinden Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi 10 civarında ismin imza atmayacağı kaydedildi. Cuma gününe kadar sürecek imza desteğinde İmamoğlu’nun 100’ün üzerinde bir imza alması bekleniyor.