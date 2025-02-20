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Ekrem İmamoğlu’na fireli adaylık

Ekrem İmamoğlu’na fireli adaylık

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0020/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde aday olabilmek için imza toplamaya başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzada ‘fire’ ile karşılaşacağı belirtiliyor.

İmamoğlu için imza desteği ilk iki günde düşük kaldı. İmamoğlu, dün öğlen itibarıyla 60 imzayı geçti. Adaylık için gerekli 20 sayısını bu şekilde aşmış olan İmamoğlu’na Meclis Grubu içinden Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi 10 civarında ismin imza atmayacağı kaydedildi. Cuma gününe kadar sürecek imza desteğinde İmamoğlu’nun 100’ün üzerinde bir imza alması bekleniyor.



#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset

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