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CHP'de adaylık formunda dikkat çeken detay: İmamoğlu'na torpil iddiası

CHP'de adaylık formunda dikkat çeken detay: İmamoğlu'na torpil iddiası

13:1919/02/2025, Çarşamba
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CHP'de adaylık formunda isim kısmının Ekrem İmamoğlu'nun ismine uyacak şekilde 'nun' ekiyle bitirilmesi dikkat çekti
CHP'de adaylık formunda isim kısmının Ekrem İmamoğlu'nun ismine uyacak şekilde 'nun' ekiyle bitirilmesi dikkat çekti

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza süreci dün başlamıştı. CHP'li milletvekilleri İmamoğlu’na destek vermeye devam ederken imza kağıdındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

CHP, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için aday belirleme sürecini resmen başlattı.


Bir yanda kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yanda milletvekilleri cumhurbaşkanı aday adayları için imza vermeye başladı. Süreci CHP Meclis Grup Yönetimi yürütürken, vekiller destekledikleri ismi dilekçeye yazarak imzalıyor.


İmamoğlu için imza vermeye başladılar


21 Şubat'a kadar devam edecek cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularında dün ilk hamleyi yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olmuştu.


Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.


Gezmiş'in ardından Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.


Fotoğraflarla paylaştılar


Ekrem İmamoğlu için imza verenlerden biri de CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu.


Yukarıda adı geçen milletvekilleri dışında İmamoğlu için imza verenler şöyle;

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Öte yandan CHP TBMM Grubu'nda ön seçim için hazırlanan, cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formu dikkati çekmişti.



Formda, isim yazılacak kısmın
"......... ......... 'nun"
olarak belirtilmesi, CHP TBMM Grubu'nda yönlendirme yapıldığına dair tepkilere yol açtı.

Boşluk bırakılan yere partililer birçok ismi denedi.


Ancak sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyduğu görüldü.


Basit bir örnekle açıklanacak olursa;

Mansur Yavaş'nun
- Olmuyor,

Vahap Seçer'nun
- Olmuyor,

Tanju Özcan'nun
- Olmuyor,

Ekrem İmamoğlu'nun - Oluyor.


#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#aday

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