CHP'de adaylık formunda dikkat çeken detay: İmamoğlu'na torpil iddiası

Bir yanda kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yanda milletvekilleri cumhurbaşkanı aday adayları için imza vermeye başladı. Süreci CHP Meclis Grup Yönetimi yürütürken, vekiller destekledikleri ismi dilekçeye yazarak imzalıyor.

21 Şubat'a kadar devam edecek cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularında dün ilk hamleyi yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olmuştu.

Ekrem İmamoğlu için imza verenlerden biri de CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu.