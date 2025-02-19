CHP'de adaylık formunda dikkat çeken detay: İmamoğlu'na torpil iddiası

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı için imza süreci dün başlamıştı. CHP'li milletvekilleri İmamoğlu’na destek vermeye devam ederken imza kağıdındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
CHP, 23 Mart'ta yapılacak ön seçim için aday belirleme sürecini resmen başlattı.
Bir yanda kurultay tartışmaları devam ederken, diğer yanda milletvekilleri cumhurbaşkanı aday adayları için imza vermeye başladı. Süreci CHP Meclis Grup Yönetimi yürütürken, vekiller destekledikleri ismi dilekçeye yazarak imzalıyor.
İmamoğlu için imza vermeye başladılar
21 Şubat'a kadar devam edecek cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvurularında dün ilk hamleyi yapan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş olmuştu.
Işık Gezmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday adayı gösterdiği dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Gezmiş'in ardından Samsun milletvekili Murat Çan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na imza verdiğini duyurdu.
Fotoğraflarla paylaştılar
Ekrem İmamoğlu için imza verenlerden biri de CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu.
Öte yandan CHP TBMM Grubu'nda ön seçim için hazırlanan, cumhurbaşkanlığı aday adaylığına yönelik öneri formu dikkati çekmişti.
Boşluk bırakılan yere partililer birçok ismi denedi.
Ancak sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin uyduğu görüldü.