Dava açanlar meczup ve ‘FETÖ’cü

Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı delegelerin şikayeti üzerine Kasım 2023’teki kurultayla ilgili şaibe soruşturması açılması CHP’yi karıştırdı. 81 il başkanı adına yapılan açıklamada, mahkemeye başvuranlar “meczup” olarak nitelenirken, “Bu saldırı tarzı, 2010’dan beri Türk siyasetine yön vermeye çalışan FETÖ’nün yöntemleriyle birebir aynıdır. Bu oyunu daha önce gördük” denildi.
CHP il başkanları delege pazarı nedeniyle yargıya taşınan 2023 kurultayını savunurken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini vermeden ‘FETÖ’ imasında bulundu. Ortak açıklamada CHP’de kaset kumpası sonucu yönetimin Deniz Baykal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na geçtiği 2010 yılına ilişkin atıf dikkat çekti. CHP il başkanları bildirisinde “Bu saldırı tarzı, 2010’dan beri Türk siyasetine yön vermeye çalışan FETÖ’nün yöntemleriyle birebir aynı” denildi. İl başkanlarının CHP Genel Merkezi’nde yaptığı ortak açıklamayı CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu okudu.
ONLAR DA ‘MECZUP’ DEDİ
Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava ve ifadeleri ile olay yaratan İzmir delegesi Hatip Karaaslan da il başkanlarının hedefindeydi. İl başkanları açıklamasında Karaaslan’ın ismi verilmeden “meczup” olarak nitelendirilmesi dikkat çekti. Açıklamada, “Kurultayımıza dair soruşturma aşamasındaki dosya, siyaseti mahkeme koridorlarında dizayn etmeye çalışan zihniyetin bir meczuptan medet uman çaresizliğinden başka bir şey değildir” denildi. Genel Başkan Özgür Özel de önceki gün benzer ifadeyle Karaaslan’ı hedef almıştı.