Dava açanlar meczup ve ‘FETÖ’cü

Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı dava ve ifadeleri ile olay yaratan İzmir delegesi Hatip Karaaslan da il başkanlarının hedefindeydi. İl başkanları açıklamasında Karaaslan’ın ismi verilmeden “meczup” olarak nitelendirilmesi dikkat çekti. Açıklamada, “Kurultayımıza dair soruşturma aşamasındaki dosya, siyaseti mahkeme koridorlarında dizayn etmeye çalışan zihniyetin bir meczuptan medet uman çaresizliğinden başka bir şey değildir” denildi. Genel Başkan Özgür Özel de önceki gün benzer ifadeyle Karaaslan’ı hedef almıştı.