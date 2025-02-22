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Tek adaylı yarışta İmamoğlu ön seçime katılmaya hak kazandı

Tek adaylı yarışta İmamoğlu ön seçime katılmaya hak kazandı

15:4622/02/2025, Cumartesi
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Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yaptı
Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuru yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimde yarışmaya hak kazandığını açıkladı.

CHP'de uzun süredir beklenen cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek için 'demokratik' süreç işlemeye devam ediyor…


Tek adaylı yarışta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılacak ön seçimde yer alacağı kesinleşti.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İmamoğlu'nun adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.


Çiftci, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ön seçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu Örgüt Denetiminde Ön seçim Merkez Kurulu başkan ve üyelerini belirlediğini bildirdi.


Kurulun başkanlığını kendisinin yürüteceğini belirten Çiftci, Kurulda, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk'ün de görev yapacağını açıkladı.


"İmamoğlu hak kazandı"


Çiftci, seçim takviminde belirtildiği üzere ön seçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurarak, şunları kaydetti:


23 Mart Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimi Yönergemizin 15'inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir.



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#ön seçim

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