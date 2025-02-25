CHP'li belediyelerde maaş krizi büyüyor: İşçiler 'hakkımızı istiyoruz' diyerek isyan etti

"Kavgamız siyasi bir kavga değildir. Kavgamız, ekmek kavgasıdır. Talebimiz ise Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanması, hak ettiğimiz alacaklarımızın ve maaşlarımızın tam olarak ödenmesidir. Seyhan işçisi haklıdır ve hakkını alacaktır. Bu süreçte işçimizin yanında olan kıymetli Seyhan halkına ve emek dostlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Desteklerini işçiler haklarını alana kadar sürdürmelerini istiyoruz."