Çukurova Belediyesine operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
07:54, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 07:54, 19/10/2026, Pazartesi
IHA
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Adana’da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenliyor.
Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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