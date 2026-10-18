'GÜNLERCE ARAŞTIRDIK'





Aradan geçen 4 günün ardından taburcu aşamasına gelen Meryem İnce, "Sinirlere zarar vermeyen bir yöntem olduğunu duyunca robotik cerrahi ameliyatı olmak istedim. Eşimle birlikte günlerce araştırdık. Önce sadece Ankara’da olduğunu duyduk. Sonra Adana'da da üniversite hastanesi olarak Balcalı'da bu teknolojinin kullanılmaya başlandığını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Hocalarımdan Allah razı olsun, hemen ilgilendiler. Beni hazırladılar ve ameliyata aldılar. Ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladım. Yürüdükçe de kendimi daha iyi hissettim. Şu an 4 gün geçti ve taburcu olacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.