Kuvvetli rüzgarda çatısı uçan evin sahibi: Deprem oldu sandık

'HERKES NEREYE TUTUNACAĞINI ŞAŞIRDI'

Yaşadıklarını anlatan ev sahibi Davut Şahin, "Evde misafirler vardı. 10-12 kişiydik, herkes nereye tutunacağını şaşırdı. Deprem oldu sandık, afetten beter oldu. Yıktı geçti. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı. Evimiz yapılana kadar komşularda kalacağız. Kirada oturmaya gücüm yok” dedi.