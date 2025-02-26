CHP’li başkana ‘kaçak’ tutanağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapıları mercek altına aldı.
Kaçak yapılarla ilgili inceleme yaparak, tutanak tutan İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanlardan sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne uyarı yazısı gönderdi. Tespiti yapılan kaçak yapılardan birinin Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İş Yeri Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın işlettiği mekana ait olduğu öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy’de kaçak eklentilerle büyütülen mekanla ilgili tutanak tutuldu. CHP’lilerin uğrak noktası olduğu öğrenilen kaçak mekanın partiyi sarsan delege pazarlıklarında da ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü.
TARİHİ YAPIYA ÇELİK ÇATI
Bakanlığın mercek altına aldığı kaçaklardan biri de Üsküdar Çengelköy’de Mercan Holding tarafından büyütülen bir yapı. Binanın, kaçak eklentilerle holding merkezine dönüştürüldüğü tespit edildi. Kaçak eklentilerle genişletilen yapıya çelik çatı eklenerek tarihi dokunun bozulduğu iddia edildi. Benzer şekilde, Üsküdar Kandilli’de de Amerika merkezli danışmanlık firması Can Kendi tarafından kullanılan bir binanın kaçak olarak genişletildiği ortaya çıktı.