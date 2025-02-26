CHP’li başkana ‘kaçak’ tutanağı

Kaçak yapılarla ilgili inceleme yaparak, tutanak tutan İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanlardan sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne uyarı yazısı gönderdi. Tespiti yapılan kaçak yapılardan birinin Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İş Yeri Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın işlettiği mekana ait olduğu öğrenildi. Beşiktaş Ortaköy’de kaçak eklentilerle büyütülen mekanla ilgili tutanak tutuldu. CHP’lilerin uğrak noktası olduğu öğrenilen kaçak mekanın partiyi sarsan delege pazarlıklarında da ev sahipliği yaptığı ileri sürüldü.