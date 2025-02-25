Kurultay soruşturması genişletiliyor: Lütfü Savaş şaibeli kurultay için ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan Kurultayı’nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları üzerine başlatılan soruşturmayı 10 Şubat’ta kamuoyuna duyurmuştu. Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de beyanları alındı.

Kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş, söz konusu iddialar çerçevesinde 25 Şubat’ta ifade vermeye çağrıldı. Savaş, savcılığın davetine uyarak ifadesini sundu.





Lütfü Savaş'tan yeni suç duyurusu

Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Yusuf Üregen tarafından yapılan basın açıklamasında, kurultay sürecine ilişkin yeni iddiaların da gündeme getirildiği belirtildi. Açıklamada, kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler yayıldığı, bunun delegeler üzerinde psikolojik baskı yarattığı ifade edildi.





Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünün 47. maddesine aykırı olarak, çoğunluk sağlanamadığı için yapılan ikinci toplantının gereklilikleri yerine getirilmediği ifade edildi. Lütfü Savaş, seçim sürecinde usulsüzlükler yapıldığı, oy sayımında hukuksuzluklar yaşandığı ve delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı iddialarıyla yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını kamuoyuna duyurdu.





"Demokratik süreçlerin takipçisiyiz"

Açıklamada, Lütfü Savaş’ın demokratik süreçlerin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağı vurgulandı. Hukuki sürecin çarpıtılmaması gerektiği belirtilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için gerekli görüldüğünde yeni açıklamalar yapılacağı ifade edildi.







