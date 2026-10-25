Yeni tabelada kaldı

CHP’den ayrışma ve yeni bir siyasi anlayış ortaya koyma iddiasıyla kurulan Yeni Parti’de, kuruluş aşamasında ilan edilen program ve tüzüğün uygulamaya ne ölçüde yansıtıldığı tartışma konusu oldu. Bazı parti kurmaylarının, kurultay süreçleri ve parti içi dengelere ilişkin eleştirilerinde CHP döneminde gündeme gelen uygulamaların Yeni Parti’de de sürdüğüne işaret ettiği öne sürüldü. Kurultay süreçlerinin yönetimi ve parti içindeki güç dengeleri de eleştirilerin odağında yer alıyor. Genel Başkan Özgür Özel, Tekin Bingöl, Ensar Aytekin ve CHP’den yeni ihraç edilen Gül Çiftçi’nin kurultay süreçlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Kadın ve gençlik kollarının desteklediği isimler üzerinden de parti içi tercihler eleştiriliyor.

ELEŞTİRİLEN UYGULAMALAR GÜNDEMDE

Parti kulislerinde, kadın kollarının erkek adayları, gençlik kollarının ise yaşça büyük isimleri desteklemesi eleştiri konusu yapılıyor. Bu tercihler, Yeni Parti’nin kuruluşunda öne çıkardığı değişim ve yenilenme hedeflerinin ne ölçüde hayata geçirildiği tartışmasını beraberinde getiriyor. CHP döneminde eleştirilen bazı siyasi alışkanlıkların Yeni Parti’de de sürdüğü yönündeki yorumlar, partinin eski siyasi yapıdan ne ölçüde ayrışabildiği sorusunu gündeme taşıyor.

GENEL MERKEZİN ETKİSİ TARTIŞILIYOR

Yeni Parti’de dün başlayan ve 27 Ekim’de sona erecek il kongreleri öncesinde, ilçe kongrelerinde kurucu başkanların yüzde 40’ının değişmesi üzerine Genel Merkez ağırlığını koydu. 18 Ekim’de seçim yapılan 69 ilde 56 kurucu başkanın yeniden seçilmesi ya da seçime tek aday olarak girmesi sağlandı. Bu tablo, parti kulislerinde Genel Merkez’in CHP döneminden kalan alışkanlıkları sürdürdüğü eleştirilerine yol açtı. Parti içi demokrasinin işleyişine rağmen sonuçların değişmediği ya da seçimlerin yönlendirildiği yönündeki yorumlar, “Yeni Parti’nin yeniliği tabelada kaldı” eleştirisini beraberinde getirdi.

Gündem

5.3 milyon TL'yi geri getirin

Gündem

Tasfiye sırası İmamoğlu’nun ekibinde

Gündem

CHP ile Yeni Parti arasında 'Hürü Nine' krizi: Yaşlı kadını kaçırıp telefonunu kapattılar