6 milyon duruşma çevrim içi yapıldı

Adalet Bakanlığı'nın yargıda dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği e-Duruşma uygulaması, milyonlarca işlemin adliyeye gitmeden gerçekleştirilmesini sağladı. Türkiye genelinde 81 ildeki 6 bin 216 hukuk mahkemesinde kullanılan sistem, 1 Eylül 2026 itibarıyla bölge adliye mahkemelerinde de uygulanmaya başlandı. Avukatların duruşmalara bulundukları yerden çevrim içi katılmasına imkân sağlayan sistem, yolculuk ve konaklama masraflarını azaltıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 6 milyon 224 bin 197 duruşma dijital ortamda gerçekleştirildi.

HASTANELERDE DE KULLANILACAK

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen e-Duruşma sistemi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile entegre şekilde belirlenen hastanelerde de kullanılacak. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda hayata geçirilecek uygulamayla, ilgili yargılama işlemlerine hastanelerden uzaktan katılım sağlanması planlanıyor.

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