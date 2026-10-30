Adalet Bakanlığı personel alımı son dakika 2026: Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın takip ettiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımında başvuru aşaması geride kaldı. İnfaz ve Koruma Memuru, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı ve kaloriferci gibi kadrolar için başvuruda bulunan adaylar, şimdi değerlendirme sonucunu bekliyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından sözlü sınava katılmaya hak kazananların belirlenmesinin ardından sınav yerleri ve tarihleri de açıklanacak. Özellikle İKM adayları, boy-kilo ölçümünün ne zaman ve nerede gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki 2026 Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınav takvimi ve İKM boy-kilo ölçüm tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...