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İstanbullular dikkat: 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi

İstanbullular dikkat: 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi

Lokman Özdemir
09:48, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:50, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbullular dikkat: 30 Ekim Cuma günü 12 ilçede saatlerce sürecek elektrik kesintisi

BEDAŞ son dakika duyurusuyla uyardı. 30 Ekim İstanbul elektrik kesintisi listesi yayımlandı. Avrupa Yakası'nda 12 ilçeyi kapsayan kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte sokak sokak kesinti programı...

BEDAŞ’ın yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası’nda 12 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ’ın yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul Avrupa Yakası’nda 12 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiler Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli’de gerçekleştirilecek.

Kesintiler Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Esenler, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Şişli’de gerçekleştirilecek.

Avcılar: 09.00-17.00 saatleri arasında Ambarlı Mahallesi'nde bazı sokaklarda, 13.30-17.00 arasında Yeşilkent Mahallesi'nde kesinti yapılacak.


09.00-17.00: Ambarlı Mahallesi; Aşık Veysel 1, Balaban, Dere, Ihlamur Yolu, Irmak ve Yavuz sokakları.


13.30-17.00: Yeşilkent Mahallesi; Atilla İlhan, Fatih 1 ve G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802 ve G-919 sokakları.

Avcılar: 09.00-17.00 saatleri arasında Ambarlı Mahallesi'nde bazı sokaklarda, 13.30-17.00 arasında Yeşilkent Mahallesi'nde kesinti yapılacak.09.00-17.00: Ambarlı Mahallesi; Aşık Veysel 1, Balaban, Dere, Ihlamur Yolu, Irmak ve Yavuz sokakları.13.30-17.00: Yeşilkent Mahallesi; Atilla İlhan, Fatih 1 ve G-149, G-150, G-151, G-152, G-153, G-154, G-155, G-602, G-604, G-607, G-612, G-613, G-614, G-616, G-618, G-619, G-620, G-621, G-625, G-630, G-631, G-632, G-772, G-802 ve G-919 sokakları.

Bağcılar: 09.00-17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Mahallesi'nde 1420. Sokak ve Sabia Sokak etkilenecek.

Bağcılar: 09.00-17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Mahallesi'nde 1420. Sokak ve Sabia Sokak etkilenecek.

Bayrampaşa: 09.30-15.00 saatleri arasında Ortamahalle, Vatan, Muratpaşa, Yıldırım ve Kartaltepe mahallelerinde kesinti uygulanacak.


- Ortamahalle: Demirkapı, Gelincik, Üçer Çıkmazı, Çığ ve Şen sokakları.

- Vatan Mahallesi: Kanaat ve Şahin sokakları.

- Muratpaşa Mahallesi: Meram ve Sokullu sokakları.

- Yıldırım Mahallesi: Aliya İzzetbegoviç, Günaydın, Millet, Uğur, Yakut ve Yaprak sokakları.

- Kartaltepe Mahallesi: Fatih, Selim Paşa ve Ürüplü sokakları.

Bayrampaşa: 09.30-15.00 saatleri arasında Ortamahalle, Vatan, Muratpaşa, Yıldırım ve Kartaltepe mahallelerinde kesinti uygulanacak.- Ortamahalle: Demirkapı, Gelincik, Üçer Çıkmazı, Çığ ve Şen sokakları.- Vatan Mahallesi: Kanaat ve Şahin sokakları.- Muratpaşa Mahallesi: Meram ve Sokullu sokakları.- Yıldırım Mahallesi: Aliya İzzetbegoviç, Günaydın, Millet, Uğur, Yakut ve Yaprak sokakları.- Kartaltepe Mahallesi: Fatih, Selim Paşa ve Ürüplü sokakları.

Beşiktaş: 09.00-17.00 saatleri arasında Levent Mahallesi'ndeki Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokaklarında elektrik kesilecek.

Beşiktaş: 09.00-17.00 saatleri arasında Levent Mahallesi'ndeki Ebulula Mardin, Fulyalı ve Ülgen sokaklarında elektrik kesilecek.

Esenler: 09.00-17.00 ve 10.00-14.00 saatleri arasında Namık Kemal, Çifte Havuzlar ve Fevzi Çakmak mahallelerinin bazı bölümleri etkilenecek.


09.00-17.00: Namık Kemal Mahallesi: 20. Sokak.


Çifte Havuzlar Mahallesi: Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil ve Yıldız sokakları.


10.00-14.00: Fevzi Çakmak Mahallesi; 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119 ve 1120. sokaklar ile Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak ve Orhangazi cadde ve sokakları.

Esenler: 09.00-17.00 ve 10.00-14.00 saatleri arasında Namık Kemal, Çifte Havuzlar ve Fevzi Çakmak mahallelerinin bazı bölümleri etkilenecek.09.00-17.00: Namık Kemal Mahallesi: 20. Sokak.Çifte Havuzlar Mahallesi: Kaan, Karlı, Osmanlı, Sebil ve Yıldız sokakları.10.00-14.00: Fevzi Çakmak Mahallesi; 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119 ve 1120. sokaklar ile Atışalanı, Ferhatpaşa, Fevzi Çakmak ve Orhangazi cadde ve sokakları.

Esenyurt: 09.00-17.00 saatleri arasında Mehterçeşme ve Cumhuriyet mahallelerinde kesinti yaşanacak.


Mehterçeşme Mahallesi: 1941, 1942, 1943, 1948, 1950, 1951, 1953 ve 2068. sokaklar.


Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet Sokak ve çevresi.

Esenyurt: 09.00-17.00 saatleri arasında Mehterçeşme ve Cumhuriyet mahallelerinde kesinti yaşanacak.Mehterçeşme Mahallesi: 1941, 1942, 1943, 1948, 1950, 1951, 1953 ve 2068. sokaklar.Cumhuriyet Mahallesi: Hürriyet Sokak ve çevresi.

Fatih: Rüstempaşa ve Tahtakale mahallelerinde 00.00-06.00, Ayvansaray Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.


00.00-06.00:


Rüstempaşa Mahallesi: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı ve Tahmis sokakları.


Tahtakale Mahallesi: Cömerttürk, Fındıkçılar, Hasırcılar, Sabuncuhanı, Tahtakale ve Tomruk sokakları.



09.00-17.00:


Ayvansaray Mahallesi; Aktarma, Ağaçlı Çeşme, Bekar Odaları, Demirci Hasan, Dökmeci İbrahim, Ebe, Esnaf Loncası, Eğrikapı Fırını, Hacı Arif Efendi, Hoca Çakır, Kale Çıkmazı, Kırkambar, Kundakçı, Külhan 1., Molla Şakir, Mustafapaşa Bostanı, Pazarcık, Sebil, Sinanağa Çeşmesi, Vezir Kahya, Yatağan Hamamı, Şamdancıbaşı ve Şehit Mümtaz sokakları.

Fatih: Rüstempaşa ve Tahtakale mahallelerinde 00.00-06.00, Ayvansaray Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.00.00-06.00:Rüstempaşa Mahallesi: Hasırcılar, Marpuççular, Sabuncuhanı ve Tahmis sokakları.Tahtakale Mahallesi: Cömerttürk, Fındıkçılar, Hasırcılar, Sabuncuhanı, Tahtakale ve Tomruk sokakları.09.00-17.00:Ayvansaray Mahallesi; Aktarma, Ağaçlı Çeşme, Bekar Odaları, Demirci Hasan, Dökmeci İbrahim, Ebe, Esnaf Loncası, Eğrikapı Fırını, Hacı Arif Efendi, Hoca Çakır, Kale Çıkmazı, Kırkambar, Kundakçı, Külhan 1., Molla Şakir, Mustafapaşa Bostanı, Pazarcık, Sebil, Sinanağa Çeşmesi, Vezir Kahya, Yatağan Hamamı, Şamdancıbaşı ve Şehit Mümtaz sokakları.

Güngören: Güven, Sanayi, Merkez, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinin bazı sokaklarında farklı saat aralıklarında kesinti uygulanacak.


07.30-11.30: Güven Mahallesi; İnönü Sokak.


08.00-12.00: Sanayi Mahallesi; Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran ve İstiklal sokakları.


09.00-13.00: Merkez Mahallesi; Ali Efe Çıkmazı, Ali Ruhi Bozkır, Atatürk, Badem, Burçak, Bülbül, Cumhuriyet Meydanı, Defneli, Efe, Fevzi Çakmak, Gökhan, Gönyeli, Kemaliye, Saka, Sandal, Serdar, Tınaz, Toros, Türker, Ufuk ve Özdenler sokakları.


09.00-17.00: Akıncılar Mahallesi: Atilla, Şinasi, Salcı ve Çelik sokakları.

Mareşal Çakmak Mahallesi: Abdi İpekçi ve Saydam sokakları.

Merkez Mahallesi: Abdi İpekçi, Ali Paşa, Cömerttürk, Muallim Naci, Rasim Paşa, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Uzun Hasan, Zeynep Kamil, Zübeyde Hanım ve Ziya Paşa sokakları.

Güngören: Güven, Sanayi, Merkez, Akıncılar ve Mareşal Çakmak mahallelerinin bazı sokaklarında farklı saat aralıklarında kesinti uygulanacak.07.30-11.30: Güven Mahallesi; İnönü Sokak.08.00-12.00: Sanayi Mahallesi; Adatepe, Barbaros Hayrettin, Doruk, Engin, Ergenekon, Kavak, Malazgirt, Nazlı, Oğuzhan, Piyale, Vali, Yeşilyurt, Yıldıran ve İstiklal sokakları.09.00-13.00: Merkez Mahallesi; Ali Efe Çıkmazı, Ali Ruhi Bozkır, Atatürk, Badem, Burçak, Bülbül, Cumhuriyet Meydanı, Defneli, Efe, Fevzi Çakmak, Gökhan, Gönyeli, Kemaliye, Saka, Sandal, Serdar, Tınaz, Toros, Türker, Ufuk ve Özdenler sokakları.09.00-17.00: Akıncılar Mahallesi: Atilla, Şinasi, Salcı ve Çelik sokakları.Mareşal Çakmak Mahallesi: Abdi İpekçi ve Saydam sokakları.Merkez Mahallesi: Abdi İpekçi, Ali Paşa, Cömerttürk, Muallim Naci, Rasim Paşa, Sakız, Sokullu Mehmet Paşa, Uzun Hasan, Zeynep Kamil, Zübeyde Hanım ve Ziya Paşa sokakları.

Kağıthane ve Sarıyer: Çeliktepe, Seyrantepe ve Huzur mahallelerinde 09.00-15.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.


09.00-15.00: Çeliktepe Mahallesi: Alaca, Gülbahçe, Karaşahin, Kıvılcım, Kubilay, Kuytu, Mutlu, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek ve Şerefe sokakları.


Seyrantepe Mahallesi: Dilek, Murat, Nato, Nato Çıkmazı, Nusret, Oğuzeli, Sarıkaya, Çavdar ve İbrahim Karaoğlanoğlu sokakları.


09.00-17.00: Seyrantepe Mahallesi; Can, Cansız, Cesur, Cihan, Ecrin ve Gülderen sokakları.


Sarıyer


09.00-15.00: Huzur Mahallesi; Beyaz Orkide, Gonca, Huzur Okullar, Sude, Tomurcuk 1 ve İmam Çeşme Yolu sokakları.


09.00-17.00: Huzur Mahallesi; Can, Cansız, Cesur, Cihan, Ecrin ve Gülderen sokakları.

Kağıthane ve Sarıyer: Çeliktepe, Seyrantepe ve Huzur mahallelerinde 09.00-15.00 ve 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.09.00-15.00: Çeliktepe Mahallesi: Alaca, Gülbahçe, Karaşahin, Kıvılcım, Kubilay, Kuytu, Mutlu, Ulubatlı, Çakır, Çemenzar, Çiçek ve Şerefe sokakları.Seyrantepe Mahallesi: Dilek, Murat, Nato, Nato Çıkmazı, Nusret, Oğuzeli, Sarıkaya, Çavdar ve İbrahim Karaoğlanoğlu sokakları.09.00-17.00: Seyrantepe Mahallesi; Can, Cansız, Cesur, Cihan, Ecrin ve Gülderen sokakları.Sarıyer09.00-15.00: Huzur Mahallesi; Beyaz Orkide, Gonca, Huzur Okullar, Sude, Tomurcuk 1 ve İmam Çeşme Yolu sokakları.09.00-17.00: Huzur Mahallesi; Can, Cansız, Cesur, Cihan, Ecrin ve Gülderen sokakları.

Küçükçekmece: Gültepe ve İnönü mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde elektrik kesilecek.


09.00-12.00: Gültepe Mahallesi; 1. Yayla, 1. Çapraz ve Şaşkın Bakkal sokakları.

11.00-14.00: İnönü Mahallesi; 1. Dut, 1. Dikmen ve 2. Barış sokakları.

13.00-16.00: İnönü Mahallesi; 3. Lale, Yaşardoğu ve Çilek sokakları.

Küçükçekmece: Gültepe ve İnönü mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında farklı zaman dilimlerinde elektrik kesilecek.09.00-12.00: Gültepe Mahallesi; 1. Yayla, 1. Çapraz ve Şaşkın Bakkal sokakları.11.00-14.00: İnönü Mahallesi; 1. Dut, 1. Dikmen ve 2. Barış sokakları.13.00-16.00: İnönü Mahallesi; 3. Lale, Yaşardoğu ve Çilek sokakları.

Şişli: Kuştepe Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.


﻿09.00-15.00: Kuştepe Mahallesi; Alev, Benek, Doğanay, Duran, Güney 2, Hudut, Kartopu Çıkmazı, Kızılcık Mahmut, Köz, Liman, Nar Çiçeği, Papatya, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Çilek, Çiğdem, Özgür, İnönü ve Şehit Er Cihan Namlı sokakları.

Şişli: Kuştepe Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.﻿09.00-15.00: Kuştepe Mahallesi; Alev, Benek, Doğanay, Duran, Güney 2, Hudut, Kartopu Çıkmazı, Kızılcık Mahmut, Köz, Liman, Nar Çiçeği, Papatya, Tan, Yavrukuş, Zeytinlik, Çilek, Çiğdem, Özgür, İnönü ve Şehit Er Cihan Namlı sokakları.
Başlıklar :i̇stanbulelektrik kesintisibedaşavrupa yakası
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