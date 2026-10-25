CHP’de MYK-Grup rekabeti
, Pazar04:00, 25/10/2026
Yeni Şafak
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CHP’de MYK ile TBMM Grubu arasında güç mücadelesi yaşanıyor. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu yeni yönetim parti içi dengeleri değiştirdi. Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun atadığı MYK ile TBMM Grubu arasında ayrışma yaşandığı öne sürüldü. İki ayrı yapının karar alma süreçlerinde ve yönetimde etkili olma konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı ifade ediliyor. Açık bir çatışma olarak nitelendirilmeyen bu rekabetin, parti içindeki güç dengeleri üzerinden giderek daha fazla konuşulduğu iddia edildi.
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