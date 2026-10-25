Başrolde katil var
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Başrolde katil var
Okul saldırılarına karışan çocukların ortak özelliği şiddet içerikli filmlerden etkilenmeleri… Dijital platformlar da yayınladıkları filmlerle bunu teşvik ediyor. En çok izlenen film listelerinin zirvelerine bakıldığında genelde seri katillerin normalleştirildiği hatta kahramanlaştırıldığı filmler dikkat çekiyor.
İstanbul iş dünyası sandık başına
İstanbul iş dünyasının seçim heyecanında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 850 bin üyeli İTO salı günü, 22 bini aşkın üyeli İSO ise yarın sandık başına giderek yeni dönem meclis üyelerini ve yöneticilerini belirleyecek. İTO’da mevcut Başkan Şekib Avdagiç yeniden aday. İSO’da ise Ender Yılmaz ile Adnan Dalgakıran yarışacak.
Şifre geçiş oyunu
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi hedefliyor. Rakibinin savunmadan çıkarken yaptığı top kayıplarını analiz eden sarı-kırmızılılar, Osimhen önderliğinde baskı kurup kaptığı toplarla hızlı hücumlar geliştirmeyi planlıyor.