Meteorolojiden 2 il için turuncu, 3 il için sarı kodlu uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın Elmalı, Finike, Kaş, Korkuteli, Kumluca, Demre ve Kemer ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Paylaşımda yer alan haritada Aydın ve Muğla turuncu, İzmir, Denizli ve Antalya ise sarı kodla gösterildi.

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İstanbul dahil bazı bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor