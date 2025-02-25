Aydın Ünal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' tepkisi: İltimasla önümüze geçmiş haram olsun

E. İmamoğlu gibi ben de sınava 1988 yılında girdim. Kontenjan azdı. Sınav zordu. Dershaneye verecek paramız yoktu.



Beyefendi baba parasıyla KKTC’de 2 yıl tatil yapıp iltimasla hepimizin önüne geçmiş.



Süreç yasal mı bilmem ama haksız ve ahlaksız olduğu çok açık. Haram olsun!