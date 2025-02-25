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Aydın Ünal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' tepkisi: İltimasla önümüze geçmiş haram olsun

Aydın Ünal'dan Ekrem İmamoğlu'na 'diploma' tepkisi: İltimasla önümüze geçmiş haram olsun

23:2425/02/2025, الثلاثاء
G: 25/02/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu ile aynı yıl üniversite sınavına giren Aydın Ünal, 'ahlaksızlığa' tepki gösterdi.
Ekrem İmamoğlu ile aynı yıl üniversite sınavına giren Aydın Ünal, 'ahlaksızlığa' tepki gösterdi.

YÖK, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı. İmamoğlu ile aynı yıl üniversite sınavına giren Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, "Kontenjan azdı. Sınav zordu. Dershaneye verecek paramız yoktu. Beyefendi baba parasıyla KKTC’de 2 yıl tatil yapıp iltimasla hepimizin önüne geçmiş. Süreç yasal mı bilmem ama haksız ve ahlaksız olduğu çok açık. Haram olsun!" tepkisini gösterdi.

İBB Başkanı İmamoğlu'na, “lisans diplomasının sahte olduğu” iddiası üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın diplomanın sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK’ün tespitleri üzerine açtığı soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun yarın ifade vermesi bekleniyordu. Kamu görevi nedeniyle 26 Şubat’ta ifadeye gelemeyeceğini belirten İmamoğlu, savcılığa mazeret dilekçesi sundu. İfade vermesi için İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar süre tanındı.

Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

Öte yandan Yeni Şafak, İmamoğlu’nun usulsüzce yatay geçiş yaptığı tespit edilen YÖK raporuna ulaştı.

O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetimi, 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan vermiş.

Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan fakülte yönetimi, kontenjanı 80’e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul etmiş.

Aydın Ünal'dan İmamoğlu'na 'diploma' tepkisi: Haram olsun

İmamoğlu ile aynı yıl üniversite sınavına giren Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Kontenjan azdı. Sınav zordu. Dershaneye verecek paramız yoktu. Beyefendi baba parasıyla KKTC’de 2 yıl tatil yapıp iltimasla hepimizin önüne geçmiş."
tepkisini gösterdi.
"Süreç yasal mı bilmem ama haksız ve ahlaksız olduğu çok açık."
diyen Ünal,
"Haram olsun!"
ifadelerini kullandı.



#Aydın Ünal
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Yükseköğretim Kurulu

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