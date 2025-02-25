Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

YÖK soruşturma süreciyle ilgili yaptığı inceleme sonucunda, hukuka aykırılıkları tek tek tespit etti. Hazırlanan rapora göre İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’e ulaştırılan tüm belgelerin tek tek incelendiği, yatay geçiş kontenjanlarının nasıl belirlendiği, programlar arası kontenjan aktarımının nasıl yapıldığı, belirlenen kontenjanın 51’inin niçin İşletme İngilizce için kullanıldığı anlaşılamadı. Ayrıca, yatay geçiş için son başvuru tarihi 14 Eylül 1990 Cuma mesai bitimi olarak belirtilmesine rağmen, Fakülte Yönetim Kurulu’nun niçin başvuru tarihi bitmeden 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantıyla, yapılan başvuruları değerlendirerek karara bağlandığı ise hukuken gerekçelendirilemedi. YÖK’ün inceleme sonucu vardığı değerlendirmede, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin YÖK karar ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varıldığı kaydedildi.