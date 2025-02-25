Yatay geçiş YÖK kararlarına aykırı

YÖK, İBB Başkanı İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı. O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetimi, 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan vermiş. Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan fakülte yönetimi, kontenjanı 80’e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul etmiş.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçişine son noktayı koydu. Tüm belgeler incelenerek hazırlanan rapora göre, yatay geçiş usule uygun değil. İmamoğlu’nun yatay geçişine ilişkin YÖK’ün hazırladığı rapora Yeni Şafak ulaştı. 14 sayfalık rapora göre yatay geçiş süreci, açılan kontenjanlar, ilan süreleri ve yatay geçişin kabulüne dair işlemlerin tamamı YÖK kararları ve usulüne aykırı.
KARARDA 55, İLANDA 60 KONTENJAN
Raporda yer alan bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu,
27 Haziran 1990 tarihinde toplandı. Bu toplantıda, Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki program için yatay geçiş kontenjanları belirlendi. İşletme Türkçe bölümünün 2, 3 ve 4’üncü sınıfları için 35, İşletme İngilizce bölümünün 2, 3 ve 4’üncü sınıflarına 20 olmak üzere 55 öğrenci alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesi’ne ilan verdi. Yayınlanan ilanda, İşletme Türkçe bölümünün 2, 3 ve 4’üncü sınıfları için 40, İşletme İngilizce bölümünün 2, 3 ve 4’üncü sınıfları için 20 olacak şekilde toplam 60 kontenjan yer aldı. İlanda, yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceği açıklandı.
İŞTE ADIM ADIM USULSÜZLÜK
Bu süreçte üniversite, kendi aldığı kararlara da uymadı. * Yatay geçiş başvuruları sona ermeden 2 gün önce, yani 12 Eylül 1990 tarihinde bir toplantı daha yapan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu, Türkçe ve İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen 60 kişilik kontenjanı “yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için” 1/3 oranında arttırarak 80’e çıkartı. * Aynı toplantıda Türkçe ve İngilizce programları için ayrılan kontenjanlar İşletme İngilizce programında birleştirildi. * Fakültenin yönetim kurulu, yabancı ülkelerdeki okullardan İşletme İngilizce programına yatay geçiş başvurusu yapan 51 öğrencinin geçiş başvurularını 14 Eylül’den 2 gün önce kabul etti.
5 Mart’a kadar süre
- İBB Başkanı İmamoğlu'na, “lisans diplomasının sahte olduğu” iddiası üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın diplomanın sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK’ün tespitleri üzerine açtığı soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun yarın ifade vermesi bekleniyordu. Kamu görevi nedeniyle 26 Şubat’ta ifadeye gelemeyeceğini belirten İmamoğlu, savcılığa mazeret dilekçesi sundu. İfade vermesi için İmamoğlu'na 5 Mart'a kadar süre tanındı.
O tarihte denkliği yok
- Yeni Şafak’ın ulaştığı 1992 tarihli bir başka belgede ise YÖK’ün, aralarında Girne Amerikan Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 eğitim kurumunu “yükseköğretim kurumu olarak tanımadığı” belirtiliyor. 22 Ocak 1992 tarihli belgeye göre, Lefke Üniversitesi’nde öğrenim gören S.S. isimli bir kişi, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü kurumlarından aylık aldığını belirterek, bu aylığın sürdürülmesi için ilgili okulun Türkiye’deki hangi okulla denk olduğunun incelenmesini talep ediyor. S.S.’ye gönderilen YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 92.4.61 sayılı cevabi yazısında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Türk Öğretmen Koleji’nin halihazırdaki durumları itibarıyla yükseköğretim kurumu olarak tanınmasının mümkün olmadığına karar verildi” ifadeleri yer alıyor. YÖK’ün bu cevap yazısı, İmamoğlu’nun eğitim aldığı Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığını gözler önüne sererken, yatay geçişin bu süreçteki usulsüzlüklerin yanı sıra, İmamoğlu’nun eğitim aldığı kurumun tanınmaması nedeniyle de hukuka aykırı hale geldiğini ortaya koyuyor.
YÖK: Usule aykırı
- YÖK soruşturma süreciyle ilgili yaptığı inceleme sonucunda, hukuka aykırılıkları tek tek tespit etti. Hazırlanan rapora göre İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından YÖK’e ulaştırılan tüm belgelerin tek tek incelendiği, yatay geçiş kontenjanlarının nasıl belirlendiği, programlar arası kontenjan aktarımının nasıl yapıldığı, belirlenen kontenjanın 51’inin niçin İşletme İngilizce için kullanıldığı anlaşılamadı. Ayrıca, yatay geçiş için son başvuru tarihi 14 Eylül 1990 Cuma mesai bitimi olarak belirtilmesine rağmen, Fakülte Yönetim Kurulu’nun niçin başvuru tarihi bitmeden 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantıyla, yapılan başvuruları değerlendirerek karara bağlandığı ise hukuken gerekçelendirilemedi. YÖK’ün inceleme sonucu vardığı değerlendirmede, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin YÖK karar ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varıldığı kaydedildi.